Activisten die in Van Gogh Museum tegen sponsorrelatie met Shell protesteerden, eindigden in cel

Schending van de vrijheid van meningsuiting

De arrestatie is gewoon bedoeld om ons te intimideren Liset Meddens - Fossielvrij NL

'Die paar druppels rietsuikermelasse op de grond staan in geen enkele verhouding tot de gigantische milieuvervuiling waaraan Shell schuldig is', zegt Meddens, die op deze buiige zondagmiddag namens Fossil Free Culture het woord voert en een protestactie op het Museumplein leidt. 'De arrestatie is gewoon bedoeld om ons te intimideren.' Enkele tientallen in het zwart geklede demonstranten - waarvan sommigen de mond hebben afgeplakt met tape - hebben zich op het Museumplein verzameld en lopen in stilte naar de ingang van het Van Gogh Museum. Daar vertelt Meddens tegenover een groep sympathisanten en nieuwsgierige toeristen dat het weinig goeds zegt over een samenleving als een museum en een oliebedrijf samenspannen om kunstenaars het zwijgen op te leggen. 'Shame on Shell, shame on Van Gogh Museum'. Meddens gaat de verzamelde groep mensen voor in een minuut stilte voor de vier performancekunstenaars die vastzitten in een cellencomplex in Osdorp. Daarna wordt een protestlied ingezet, over een betere toekomst die we samen moeten bouwen.