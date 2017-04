'Vader van de performancekunst' Vito Acconci overleden

Natuurlijk is het altijd moeilijk aan te wijzen wie precies met performancekunst begon. Acconci, in 1940 geboren in de Bronx, maakte in de jaren zestig in ieder geval enkele baanbrekende optredens - als eerste. Een daarvan (Following Piece) bestond eruit dat hij een maand lang, elke dag een willekeurig voetganger in New York zo lang mogelijk achtervolgde, als een stalker, totdat de man of vrouw thuis achter de voordeur verdween.



De foto's ervan werden als een teken gezien dat het publieke en private domein door elkaar lopen. Het karakteriseerde de vooruitziende blik van Acconci die toen al voorvoelde dat niemand meer 'veilig' zou zijn voor een inbreuk op zijn privacy; iets wat internet en surveillance inderdaad steeds meer uitwijzen.