'Mijn tentoonstellingen zijn een soort muziekalbums'

'Ik ben zojuist begonnen aan de voorbereidingen voor het titelschilderij van mijn volgende tentoonstelling. Die staat in november gepland. Het thema van die tentoonstelling? The weight of the world, over kinderen die tegenwoordig op jonge leeftijd onder maatschappelijke druk staan en al precies moeten weten wat ze willen.



'Voor mijn tentoonstellingen kies ik thema's die actueel zijn, en waarom ik me kwaad kan maken. Daar werk ik naartoe met nieuwe schilderijen. Uiteindelijk maak ik een selectie van zeven of acht nieuwe en oude werken, die het hart van de tentoonstelling vormen.