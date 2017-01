'Maria Balshaw nieuwe directeur vier Britse musea Tate'

Wie wil er in de kunstensector nou niet zo'n baan Maria Balshaw

Balshaw maakte naam door haar revitalisering van museum The Whitworth in Manchester, dat zij sinds 2006 leidt. Het werd ingrijpend verbouwd nadat zij 15 miljoen pond (toen ruim 18 miljoen euro) bij elkaar had weten te krijgen. Het bezoekersaantal van het in 2015 heropende museum verdubbelde daarna. Ze wist bekende kunstenaars als Marina Abramovic en Gerhard Richter te verleiden tot exposities van hun werk.



In 2011 werd zij ook directeur van de Manchester City Galleries en sinds 2014 is ze tevens cultureel attachee voor de stad Manchester. In die functie wist ze van de Britse regering 78 miljoen pond los te peuteren voor een nog te bouwen groot kunstencentrum in de stad, The Factory.