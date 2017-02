Wie waren de nee-schudders achter Buma op de tribune?

Die twee mannen, dat bleken Bas Schimmel en Said Kasmi, respectievelijk secretaris van D66 Amsterdam en directeur van het landelijk bureau van D66. Tijdens het tv-lijsttrekkersdebat in de Rode Hoed in Amsterdam waren ze pal achter Sybrand Buma gaan zitten. In 1,2 miljoen huiskamers was te zien hoe ze bij opmerkingen van de CDA-voorman, met name toen het over islam en vluchtelingenopvang ging, misprijzend het hoofd schudden.