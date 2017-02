Niet alleen loodgieter maar ook voetballer op het hoogste niveau

Loodgieter

Fred André overleed 24 januari op 75-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Haarlem. Hij was al enige tijd ziek.



Hij werd geboren in Haarlem. Uiteindelijk streek hij met zijn ouders neer in Velsen-Noord, waar de jonge Fred lid werd van VVB, later opgegaan in FC Velsenoord. In 1960 stapte hij over naar VSV, ten zuiden van het Noordzeekanaal, dat toen profspelers onder contract had. Omdat hij met het Nederlands elftal de Olympische Spelen van Tokio in 1964 wilde halen, bleef André amateur. Dat mislukte, waarna hij semiprof werd bij Telstar, een club die tot stand kwam door een fusie van VSV met Stormvogels in IJmuiden.



In de ochtend werkte hij als loodgieter bij Hoogovens ('ik smeerde een keer een wc-bril in met teer, waardoor een Spaanse werknemer met zijn kont vastgeplakt raakte'), in de middag trainde hij bij Telstar onder de meest merkwaardige oefenmeesters. Toon van den Ende liet de spelers bokkesprongen doen, waarbij hij zelf gekleed in een regenjas en met een sigaar in de mond bok stond. Zijn Roemeense opvolger beperkte de oefenstof tot het laten jongleren van de bal van de linker- naar de rechterschouder.