De zoektocht naar buitenaards leven leidt in de wetenschap tot veel discussie

Nee, er zijn geen enorme witte schotels boven het Witte Huis en het Kremlin gesignaleerd. En nee, radioschotels hebben nog geen buitenaards signaal ontvangen met de boodschap 'hou je vast aardbewoner, we komen eraan'. Maar toch, vindt een groeiend aantal wetenschappers, wordt het tijd er serieus over na te denken: wat doen we als we een bericht van buitenaardse wezens ontvangen? En moeten we ons in afwachting daarvan stilhouden, of durven we het erop te wagen om zelf het gesprek te openen?